رام الله 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال جلستها السنوية بشأن القضية الفلسطينية والحالة في الشرق الأوسط، وبأغلبية ساحقة، أربعة قرارات تحت بند القضية الفلسطينية.وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، تسعة فلسطينيين من أنحاء متفرقة من الضفة، فيما أصيب عدد من الشبان الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وحالات اختناق، عقب مواجهات مع قوات الاحتلال خلال اقتحام مستوطنين مقام يوسف شرق نابلس.وأولت الصحف اهتمامًا بتأكيدات نائب رئيس بوليفيا دافيد تشوكيوانكا موقف بلاده الدائم والثابت والمؤيد للحقوق الوطنية الفلسطينية، وإقامة الدولة المستقلة حسب قرارات الأمم المتحدة.وأوردت صحف فلسطين خبر اقتحام 103 مستوطنا بينهم طلبة معاهد يهودية، المسجد الأقصى بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي ونفذوا جولات استفزازية في باحاته .وتحدثت عن تأكيدات نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ضرورة وقف إسرائيل جميع الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق مبادرة السلام العربية.ونشرت صحف هذا اليوم دعوة جامعة الدول العربية، الأمم المتحدة وكافة مؤسسات المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والدولية، والنظر في أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في السجون والمعتقلات الإسرائيلية والتحرك بشكل عاجل للحد من تدهور أوضاعهم.وواصلت الصحف الفلسطينية تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل ، 19 وفاة، و2738 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1469 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.// انتهى //11:19ت م0039