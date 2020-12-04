نجران 19 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واسعقدت اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمحافظة شرورة أمس، اجتماعها، برئاسة محافظ شرورة إبراهيم بن عاطف آل عاطف، وبحضور مدير الدفاع المدني بمنطقة نجران العميد الركن سعد بن سعيد الشهراني.وجرى خلال الاجتماع استعراض ما تحقق من نتائج خلال الفترة الماضية من الاجتماع السابق، كما جرى وضع آلية القيام بالجولات المستمرة على المنشآت كافة، والتأكد من توفر وسائل السلامة في المحال التجارية ومحطات الوقود وصلاحيتها وتطبيق النظام على الجهات المخالفة، إضافة إلى اتخاذ كافة الاحتياطات والاستعدادات لموسم الأمطار ومواجهة ما قد يطرأ جراء ذلك.//انتهى//11:28ت م0041