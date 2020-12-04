الرباط 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واستطرقت الصحف المغربية الصادرة اليوم، إلى قرار الحكومة في اجتماعها الأسبوعي أمس تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء البلاد ، حتى 10 يناير المقبل، وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا.وتناولت الصحف تجديد الرباط وموسكو أمس التأكيد على ضرورة احترام جميع أطراف النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية لوقف إطلاق النار، ومواصلة انخراطها الكامل في المسلسل السياسي، وذلك خلال مباحثات هاتفية بين وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونظيره الروسي سيرجي لافروف.وتناقلت الصحف تأكيد رئيس الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير أمس، أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط من دون سلام عادل وشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وتناولت إعلان أرمينيا وأذربيجان عن خسائرهما في العمليات القتالية التي جرت بإقليم ناغورنو كاراباخ منذ اندلاعها في أواخر سبتمبر الماضي، حتى توقفها في نوفمبر .وأخبرت الصحف عن انطلاق حملات التلقيح ضد كوفيد 19 في كل من بريطانيا وروسيا الأسبوع المقبل، في وقت مازال الوباء يسجل إصابات قياسية في الولايات المتحدة الأمريكية.// انتهى //11:30ت م0042