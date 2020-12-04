المدينة المنورة 19 ربيع الثاني 1442هـ الموافق 4 ديسمبر 2020م واسنفذ تعليم المدينة المنورة أمس ملتقى بعنوان "مستقبلي التقني"، لطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية.وتهدف محاور الأوراق العلمية التي حملت عناوين "مهارات تقنية ودروس أكثر تفاعلية" و"الذكاء التربوي والتعلم الإلكتروني" و"تعلم كيف نتعلم" .إلى مساعدة الطالبة على معرفة قدراتها وتحقيق التوافق النفسي والتربوي والمهني والاجتماعي لها في ظل التعليم عن بُعد وتنمية المهارات التقنية وإكساب آداب السلوك الرقمي، منوهة بالاهتمام والعناية التي توليها القيادة الرشيدة بالتعليم وما تبذله وزارة التعليم من جهود لضمان استمرارية التعليم وجودته عبر منصات التعليم الإلكتروني القائم على التقنيات الحديثة ومواكبة كل جديد فيها، ما يتطلب إكساب الطلاب والطالبات معارف ومهارات تعزز هذا النوع من التعليم وتسهم في بناء مستقبلهم بما يحقق لهم النجاح وخدمة وطنهم.// انتهى //11:32ت م0043