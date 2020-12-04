عام / الأرصاد تنبه بهطول أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة
الجمعة 1442/4/19 هـ الموافق 2020/12/04 م واس
الطائف 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واس
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات أضم، الطائف ، والموية، وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 9 مساء.
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
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