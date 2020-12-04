الدمام 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واسأطلقت أمانة الشرقية خدمة جديدة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين، وذلك من خلال تخصيص وتدريب عدد من الموظفين لتعلم لغة الإشارة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وممن يعانون من مشكلات في النطق.وأوضحت الأمانة أنها تسعى لتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الاعاقة بهدف توفير الوقت والجهد عليهم، وإيصال الخدمات لهم بشكل سهل ومرن، مشيرة الى أنها اعتمدت عدداً من التسهيلات لهم، المتمثلة في توفير خدمة المسار السريع لخدمتهم في سياراتهم، وتوفير رقم اتصال لمساعدة طالبين الخدمة، إضافة إلى إلزام المنشآت بتأمين ممرات خاصة ومواقف بشعار خاص للأشخاص ذوي الإعاقة.// انتهى //12:24ت م0046