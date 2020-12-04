تونس 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واساحتفلت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم " الألكسو"، في مقرها بالعاصمة تونس، باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، عبر عرض مسرحية بلغة الإشارة.وتهدف هذه اللفتة بحسب بيان للألكسو اليوم إلى زيادة الفهم بقضايا الإعاقة وتعزيز حقوق المعاقين في جميع المجالات.كما تهدف إلى إذكاء الوعي بحال ذوي الاحتياجات الخاصة في الجوانب الاجتماعية والتربوية والثقافية والاقتصادية ومنحهم فرص الإدماج في المجتمع.// انتهى //13:09ت م0050