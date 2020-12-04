جنيف 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واسبدأ مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم جلسة خاصة لمناقشة عاجلة للأوضاع في روسيا البيضاء.وفِي افتتاح الجلسة أشارت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إلى أنه منذ المناقشة العاجلة في سبتمبر الماضي بشأن بيلاروسيا ، لم يطرأ أي تحسن بل على العكس شهدت الأوضاع هناك تدهورا مستمرا وانتهاكات واسعة ضد المتظاهرين السلميين المعارضين لنتائج الانتخابات ،ولازالت أعدادٌ كبيرة منهم قيد الاحتجاز .وطالبت باشليه حكومة بيلاروسيا بوضع حد للانتهاكات، والإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفيا لممارستهم الحق في التعبير والتجمع السلمي ، ووقف استخدام العنف والانتقام القضائي من المعارضين.كما دعت إلى خلق بيئة مواتية لمشاركة الجميع في الشؤون العامة ، وإجراء تحقيقات فورية وشاملة ونزيهة في جميع مزاعم التعذيب والعنف والقتل في سياق الاحتجاجات ، ومحاسبة الجناة وتعويض الضحايا .//انتهى //13:22ت م0056