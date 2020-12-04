باماكو 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04ديسمبر 2020 م واسوصل مئات من الجنود البريطانيين إلى مالي، للانضمام إلى بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة هناك.وأفادت البعثة البريطانية في بيان أن معظم أفراد القوة الجديدة التي ستتمركز في مدينة جاو بشمال مالي قد وصلوا بالفعل إلى مالي، وسوف يصل الباقون يوم الثلاثاء القادم.وقالت البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة "إن أحدث عملية نشر للجنود، والتي أُعلن عنها للمرة الأولى في يوليو عام 2019، "ستوفر قدرات استطلاعية بالغة الدقة" للبعثة الدولية المؤلفة من 14 ألف رجل، والتي تسمى بالفرنسية اختصارا "مينوسما" .// انتهى //14:01ت م0063