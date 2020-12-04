حجة 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الماضي، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية.وجرى خلال الفترة من 12 حتى 18 نوفمبر 2020م، ضخ 964,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 480,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 6,320 فردًا.//انتهى//14:45ت م0067