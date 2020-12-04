المدينة المنورة 19 ربيع الثاني 1442هـ الموافق 4 ديسمبر 2020م واسأعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة طيبة بالمدينة المنورة عن بدأ التسجيل في العديد من برامج الدبلوم (المدفوعة) لحملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بالمدينة المنورة والمحافظات للرجال والنساء .وأوضحت العمادة أن التقديم الذي بدأ أمس يستمر حتى 16 جمادى الأولى للعام الحالي 1442هـ من خلال بوابة الجامعة الإلكترونية على الرابط (www.taibahu.edu.sa) ، مبينة أن الدراسة لحملة الشهادة الثانوية ستكون لمدة (سنتين) في التخصصات " اللغة الإنجليزية - والتسويق والمبيعات - وبرمجة الحاسب ونظم المعلومات - والفندقة والسياحة -و شبكات الحاسب -و نظم المعلومات الجغرافية - المحاسبة الآلية - الإدارة المكتبية " حسب التخصص المتاح في كل مقر من مقرات الجامعة ببوابة القبول الإلكتروني ، مؤكدة بأن جميع البرامج معتمدة ومصنفة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .وأضافت أن آلية القبول لجميع البرامج ستكون عبر تعبئة نموذج طلب القبول عبر بوابة القبول الإلكترونية للجامعة بإرفاق صورة من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وصورة من الهوية الوطنية للسعوديين أو صورة من الإقامة النظامية لغير السعوديين بصيغة PDF وسيكون القبول النهائي بعد سداد الرسوم الدراسية المقررة لكل برنامج .// انتهى //14:49ت م0068