مأرب 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واسيواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع مهارتي بيدي - 2 لتحسين سبل العيش للأيتام ومعيلات الأسر في محافظة مأرب.وفي هذا الإطار، تواصل 72 مستفيدة من معيلات الأيتام تدريباتهن في الخياطة والتطريز على مدى 160 ساعة تدريبية، تشمل الجانب النظري والعملي على الطريقة الصحيحة لأخذ المقاسات والخياطة والتفصيل والتطريز.يذكر أن مشروع مهارتي بيدي النسخة الثانية يهدف إلى إيجاد فرص اقتصادية للأيتام ومعيلات الأسر من خلال تدريب 500 مستفيد في 8 مجالات مهنية هي "الخياطة والتطريز، والكوافير، وصناعة المعجنات، والتمديدات الكهربائية، وصيانة الجوال، إلى جانب البيطرة والثروة الزراعية الحيوانية"، ينتهي بصرف منحٍ للمتدربين لإنشاء مشاريع صغيرة لهم.//انتهى//14:50ت م0069