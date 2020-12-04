حجة 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واسواصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في محافظة حجة اليمنية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وراجع العيادات خلال الفترة من 12 إلى 18 نوفمبر 2020م، في قسم التسجيل والفرز 672 مستفيدًا، وقسم الملاحظات 89 شخصًا، وعيادة التنويم 20 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 672 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 582 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 39 حالة، وصرفت الأدوية لـ 672 مريضا، فيما نفذت 6 أنشطة للتخلص من النفايات.//انتهى//14:53ت م0070