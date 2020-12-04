القاهرة 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 4 ديسمبر 2020 م واسشاركت مصر ممثلة في وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر في ندوة وزارية افتراضية عن الطاقة المتجددة بين المملكة المتحدة وإفريقيا والتي تستضيفها إدارة التجارة الدولية البريطانية (DIT) عبر الفيديو كونفرانس لتعميق التعاون وتبادل أفضل الممارسات ومواءمة الأهداف واستكشاف الفرص الثنائية في صناعة الطاقة المتجددة.وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمد شاكر، أن بلاده استطاعت على خلفيةِ الاستقرار السياسي اتخاذ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الطاقة في إطار إستراتيجية جديدة تضمن تأمين الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة.وشدد على أن تحقيق التعاون الإقليمي في مجال الطاقة الكهربائية سيكون له المردود الإيجابي على استخدام الموارد الطبيعية المتنوعة للطاقة بشكل أمثل وتحقيق تنمية إقليمية مستدامة تعتمد على تكامل سياسات الدول لحاضر ومستقبل الطاقة.// انتهى //15:19ت م0071