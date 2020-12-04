الحديدة 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واسواصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة تقديم خِدْماتها العلاجية خلال الأسبوع الماضي.وراجع العيادات في الفترة من 12 حتى 18 نوفمبر 2020م، في قسم الرعايا التكاملية 2,319 مستفيدا، وعيادة الصحة الإنجابية 305 أشخاص، وعيادة التغذية العلاجية 66 شخصا، وعيادة الجراحة والتضميد 417 فردا، وعيادة الولادة 22 حالة، وقسم الإحالة الطبية 7 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 597 شخصا، وقسم المصابين بالأوبئة 921 فردًا.كما أجرى الفحص المخبري لـ 3,412 مريضا، وصرفت الأدوية لـ 4,421 مريضًا، وقسم نقل الدم 21 فردًا، وقسم تخطيط القلب 5 مراجعين، وراجع قسم الخِدْمات التمريضية 1,213 شخصا.//انتهى//15:52ت م0076