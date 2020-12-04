الباحة 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من سحب رعدية على منطقة الباحة اليوم, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.ويشمل التنبيه -الذي يستمر إلى الساعة الـ 9 مساءً- مدينة الباحة, ومحافظة المخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة - لا قدر الله -.// انتهى //16:01ت م0078