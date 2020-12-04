‎الباحة 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وكالة جامعة الباحة للدراسات العليا والبحث العلمي أسماء المقبولين والمقبولات في برامج "الماجستير" المُعلنة للفصل الدراسي الثاني .ودعت العمادة الطلاب والطالبات المقبولين إلى حضورهم إلى الكليات حسب التاريخ والمكان المحدد المعلن عنه عبر موقع الجامعة لمطابقة المستندات الأساسية من وثيقة التخرج, وأصل السجل الأكاديمي, وأصل الهوية الوطنية, والتوصيات العلمية.ونوهت العمادة بأنه في حالة عدم الحضور للمطابقة في التاريخ المحدد سيتم استبعاد المرشح/المرشحة, فيما سيتم إعلان أسماء المقبولين نهائيًا بعد الانتهاء من مطابقة المستندات مع الأصول.// انتهى //16:09ت م0079