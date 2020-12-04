الرياض 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واسقامت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في إطار تعاونها مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم المساعدة لأكثر من 8,000 أسرة يمنية من مجتمعات الصيد التي تعتمد على البحر لتأمين مصدر رزقها، وذلك ضمن أنشطة مشروع الدعم الطارئ لسبل المعيشة الزراعية للأسر الأكثر تضررًا في اليمن.ويسعى المركز من خلال شراكته مع المنظمة إلى تمكين الصيادين من مزاولة مهنتهم في بيئة آمنة وتحسين الظروف المعيشية لهم والمساعدة في تخفيف معاناتهم، حيث إن قطاع الأسماك يؤدي دورا حاسما في الأمن الغذائي في اليمن، ويوفر القطاع الغذاء وسبل المعيشة والدخل الدائم للصيادين.يذكر أنه في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة فيما يتصل بالأمن الغذائي ومحاربة الجوع في اليمن ينفذ مركز الملك سلمان للإغاثة مشروع الدعم الطارئ لسبل المعيشة الزراعية للأسر الأكثر تضررًا في ست محافظات يمنية وهي: تعز، ولحج، وأبين، والضالع، وحجة، وعمران، وذلك بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتوفير سبل العيش لـ 70,000 أسرة يمنية، وفقًا لاحتياجات سبل عيش السكان الذين يقطنون في المناطق الريفية من خلال ثلاثة أنواع من التدخلات، بما في ذلك إنتاج الدواجن، والدعم النقدي، وتحسين الإنتاج الحيواني والزراعي، وتحسين ظروف المعيشة للفئات المتضررة التي تعيش في المناطق الساحلية باليمن من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية الإنتاجية لمصايد الأسماك.//انتهى//16:12ت م0081