تبوك 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 4 ديسمبر 2020 م واساحتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي صادف يوم أمس الثالث من ديسمبر، تحت شعار "إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد-19".وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أن الاحتفاء باليوم العالمي للإعاقة يهدف إلى زيادة وعي المجتمع بحقوق ذوي الإعاقة الذين لديهم إعاقات في الحياة التعليمية والصحية والجسدية والنفسية والاجتماعية، لافتاً النظر إلى أن تعليم تبوك يستشعر دوره المجتمعي تجاه هذه الفئة الغالية على قلوبنا ويتبنى ويدعم الفعاليات التي يعود أثرها بالنفع على المجتمع والوطن الغالي .وكانت إدارتي التربية الخاصة ( بنين- بنات) في تعليم تبوك قد نفذت عدداً من البرامج والفعاليات احتفاء بهذه المناسبة ومنها إقامة ركن تعريفي بخدمات التربية الخاصة في إدارة تعليم تبوك في معرض اليوم العالمي لذوي الإعاقة وتضمّن عددا من اللوحات التعريفية والعروض الإلكترونية التوعوية والإرشادية والمشاركة بملتقى اليوم العالمي للإعاقة بالتعاون مع جامعة تبوك بمحاضرة بعنوان (إرشاد أسر ذوي الإعاقة) والمشاركة في الحائط الإلكتروني المنفذ من معاهد وبرامج التربية الخاصة بهذه المناسبة، إضافة لإعداد معاهد وبرامج التربية الخاصة مقاطع فيديو توعوية عن ذوي الإعاقة ونشرات ومطويات توعوية تثقيفية للمجتمع التعليمي.// انتهى //16:14ت م0082