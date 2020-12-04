المنامة 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واسالتقى وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم برئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، وذلك على هامش فعاليات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر حوار المنامة.وبحثا خلال اللقاء الجهود التي تبذلها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وما تقدمه من عون لمختلف الشعوب المنكوبة في العالم، والتأكيد على اهتمام البحرين بمواصلة التعاون مع اللجنة خدمةً لأهداف العمل الإنساني والإغاثي.// انتهى //16:15ت م0084