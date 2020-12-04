الرياض 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واستنظم وكالة جامعة شقراء ممثلة بوكالة شؤون الطالبات بعد غد الأحد ، ندوة بعنوان "نحو مليون متطوع لوطن طموح ومواطنة مطمئنة" .وتستضيف الجامعة عدداً من المتخصصين في مجال التطوع على مستوى الوطن للمشاركة في الندوة حيث ستتنوع محاور الندوة لتغطي عدة موضوعات أهمها: العمل التطوعي وأثره في تعزيز ثقافة التعايش المجتمعي والتلاحم الوطني، وأنواع ودوافع العمل التطوعي، وأبرزالمعوقات التي تواجهه، والتخطيط والتنظيم في إدارة العمل التطوعي وأسباب نجاحه، إضافة إلى التحدث عن العمل التطوعي والمواءمة لخطط وأهداف التنمية الوطنية 2030.// انتهى //16:59ت م0089