القاهرة 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 4 ديسمبر 2020 م واسشارك وزير الخارجية المصري سامح شكري في أعمال الدورة الخاصة الـ ٣١ للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الاستجابة لجائحة كورونا، التي تمت بناء على اقتراح من رئاسة حركة عدم الانحياز "أذربيجان".وأكد شكري في بيان مسجل ألقاه أمام أعمال الدورة على حق الدول النامية في النفاذ للمصل المضاد لجائحة كورونا لكونه سلعة ذات منفعة عامة، مشيرًا إلى أن القضاء على هذه الجائحة لا يستوجب فقط إنتاج هذا المصل بل يُحتم أيضا ضمان الحق في النفاذ إليه.وأوضح وزير الخارجية المصري أن بلاده في طليعة الدول الداعمة للمنظومة الأممية في مواجهة جائحة كورونا وإطلاقها بالتعاون مع الكثير من الشركاء عدداً من المبادرات المهمة التي تؤكد على دور الأمم المتحدة في تنسيق الجهد الدولي لمواجهة الجائحة، لافتًا النظر إلى القرار الذي طرحته مصر وتم اعتماده بالتوافق بالجمعية حول "تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتداعيات جائحة كورونا على المرأة والفتاة " .//انتهى//17:38ت م0093