تبوك 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واسانطلقت أمس فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي لذوي الإعاقة 2020 تحت عنوان " يوم للجميع " بمشاركة جامعة تبوك، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، ونادي ذوي الإعاقة الرياضي، وغرفة تبوك التجارية، وعدد من الجهات الحكومية والأهلية والتطوعية بالمنطقة، وبحضور ذوي الإعاقة من شباب وفتيات تبوك، وذلك بمجمع بارك مول التجاري بمدينة تبوك.ودشن رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بتبوك رئيس نادي ذوي الإعاقة الرياضي بالمنطقة أحمد بن عطية الحارثي الفعاليات التي تستمر لمدة يومين، يتخللها العديد من الأركان والبرامج الترفيهية والمسابقات والتلوين وغيرها من البرامج الهادفة، بالإضافة إلى توزيع الهدايا والألعاب .وقدم الحارثي تهنئته لفئة ذوي الإعاقة بمنطقة تبوك بيومهم العالمي، داعياً الجميع إلى المساهمة دائماً في إشراك هذه الفئة في جميع الفعاليات وتوفير الدعم الذي يحتاجونه في جميع الجوانب، مثنياً على مشاركة جامعة تبوك والجهات الحكومية والأهلية، مثمناً الجهود المقدمة لخدمة هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع.// انتهى //17:54ت م0098