إسلام آباد 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واسلقي شخص على الأقل مصرعه وأصيب سبعة آخرون بجروح جراء انفجار وقع اليوم في مدينة راولبندي المجاورة للعاصمة الباكستانية إسلام آباد.وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الانفجار وقع في سيارة كانت مركونة في سوق "بيروداهي"، وأن قوات الأمن وفرق الإغاثة طوقت الموقع، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى.ورجحت الشرطة في التقرير المبدئي أن الانفجار نجم عن إسطوانة للغاز، ولكنها ذكرت في بيان لاحق أنها لا تستبعد إمكانية وقوعه بسبب عبوة ناسفة، لأن فرقة إزالة المتفجرات عثرت على أدلة تشير إلى أن الانفجار نجم عن عمل إرهابي.// انتهى //17:55ت م0099