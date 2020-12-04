المنامة 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واسالتقى وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بنائب رئيس الوزراء وزير خارجية العراق فؤاد حسين الذي يزور البحرين للمشاركة في أعمال مؤتمر حوار المنامة في دورته السادسة عشرة المقرر عقده في المدة من 4 إلى 6 ديسمبر .وبحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة ، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك .// انتهى //18:11ت م0101