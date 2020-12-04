المدينة المنورة 19 ربيع الثاني 1442هـ الموافق 4 ديسمبر 2020م واسرافقت عدسة "واس" اليوم إدارة التوعية الصحية بصحة المدينة المنورة خلال حملتهم الصحية والتثقيفية في عدد من الأحياء والمرافق العامة.وتهدف الحملة التي يشارك فيها عدد من الكوادر الطبية إلى رفع الوعي المجتمعي لدى المواطنين والمقيمين للوقاية من فيروس كورونا وتفعيل الحملة التوعوية التفاعلية التي أطلقتها وزارة الصحة مؤخراً تحت شعار "عيونك تكفي" للتذكير بأهمية لبس الكمامة في كل مكان والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تعلن عنها الجهات المعنية.// انتهى //18:16ت م0103