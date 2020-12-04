الظهران 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واسأوضحت أرامكو السعودية أنه إلحاقا للبيان الصحفي الصادر يوم الأربعاء 17 ربيع الثاني 1442هـ (2 ديسمبر 2020م) بخصوص العطل الفني في محطة توزيع المشتقات البترولية في منطقة جازان،نجاح فرق الصيانة التابعة للشركة، فجر اليوم، في إعادة محطة التوزيع إلى العمل بشكلٍ طبيعي وكامل، واستئناف أعمال تحميل المشتقات البترولية لعملاء المحطة.// انتهى //18:18ت م0104