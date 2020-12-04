الرياض 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واستحمل مسابقات الملواح في النسخة الثالثة لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور الذي يقام خلال المدة من 28 نوفمبر إلى 12 ديسمبر الجاري على أرض المهرجان بملهم شمال الرياض الكثير من الإثارة، وقد لا يعرف الكثيرون سر الحماس الكبير والتفاعل الجميل الذي يكون عليه الصقّار والجمهور أثناء المسابقة ولحظة إعلان النتائج.ويكسب الصقار النقاط بمسابقات الملواح كلما أحرز مركزاً متقدماً في الترتيب، قد تصعد به من فئة المُلاك إلى فئة المحترفين، والعكس صحيح ففقدان كثير من النقاط قد يهبط بالصقّار من فئة المحترفين إلى فئة الملاك.وبحسب لوائح مسابقة الملواح فالمشارك في شوط المُلاك يتأهل إلى شوط المحترفين بعد حصوله على 100 نقطة فأكثر في أخر موسمين من المهرجان، في المقابل يهبط المشارك في شوط المحترفين إلى شوط الملاك في حال لم يتمكن من الحصول على 30 نقطة كحد أدنى في آخر موسمين من المهرجان.آلية احتساب النقاط لشوط المُلاك :الأشواط التأهيليةالمركز الأول: 30 نقطةالمركز الثاني: 25 نقطة.المركز الثالث: 20 نقطة.المركز الرابع: 15 نقطة.المركز الخامس: 10 نقاط.من السادس إلى العاشر: 5 نقاطالأشواط النهائيةالمركز الأول: 45 نقطة.المركز الثاني: 35 نقطة.المركز الثالث: 30 نقطة.آلية احتساب النقاط لشوط المحترفينالأشواط التأهيليةالمركز الأول: 60 نقطة.المركز الثاني: 50 نقطة.المركز الثالث: 40 نقطة.المركز الرابع: 30 نقطة.المركز الخامس: 20 نقطة.من السادس إلى العاشر:10 نقاطالأشواط النهائيةالمركز الأول: 70 نقطة.المركز الثاني: 60 نقطة.المركز الثالث: 50 نقطة.// انتهى //18:20ت م0105