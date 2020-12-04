عرعر 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واساختتمت جمعية معافى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة الحدود الشمالية أمس مشروع همم لتأهيل نزلاء بيت منتصف الطريق والرعاية اللاحقة بعرعر،وشمل المشروع المدعوم من قبل مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي تعزيز الجوانب الإيمانية والصحية والاجتماعية والنفسية عبر العديد من اللقاءات والمحاضرات والدورات التدريبية وورش العمل الذي استمرت شهرا.وأوضح المشرف العام على مشروع همم عمر بن نايف الهملان أن مثل هذه المشاريع تدعم منع حدوث الانتكاسة من خلال توفير مسارات وفقرات تعزز المهارات والممارسات الإيجابية التي تسهم في زيادة الدافعية لمستقبل مشرق.// انتهى //18:21ت م0106