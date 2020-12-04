بيروت 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واسأغلق مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت اليوم على ارتفاع بنسبة 0.29% أي ما يعادل نقطتين، ليغلق عند مستوى 604.96 نقطة.وبلغ معدل الأسهم المتداولة 32 ألفاً و870 سهماً، بقيمة 389 ألفا و247 دولاراً أمريكياً، نفذت من خلال 14 صفقة.كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و178 الف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و160 الف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //18:31ت م0107