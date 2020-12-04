المنامة 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واسالتقى وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم بمستشار الأمن الوطني الأفغاني الدكتور حمد الله محب، وذلك على هامش فعاليات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر حوار المنامة.وجرى خلال اللقاء استعراض المسار المتميز للعلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية أفغانستان الإسلامية، وسبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين على الصُّعُد كافة خدمة للمصالح المشتركة، والتباحث حول عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.// انتهى //19:05ت م0113