رام الله 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واسأدانت الرئاسة الفلسطينية اليوم محاولة مستوطن إسرائيلي إرهابي إحراق كنيسة الجثمانية في القدس المحتلة.وطالبت الرئاسة المجتمع الدولي بتوفير الحماية لأبناء الشعب وأماكنه المقدسة المسيحية والإسلامية.وحمّلت الرئاسة الفلسطينية إسرائيل مسؤوليتها باستمرار الاعتداءات على المستوطنين ضد الشعب وممتلكاته ومقدساته، مؤكدة أن هذه الاعتداءات المتكررة على الأماكن الدينية المسيحية والإسلامية دليل على همجية ووحشية المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون الإرهاب .// انتهى //19:20ت م0118