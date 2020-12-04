الرياض 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واسنظمت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة احتفالاً باليوم الوطني الإماراتي الـ 49 في خيمة الملّاك بمقر المهرجان بالصياهد الجنوبية شمال شرقي مدينة الرياض.وشهد الاحتفال تبادل التهاني والتبريكات بين الأشقاء الإماراتيين والسعوديين، متمنين مزيداً من التقدم والازدهار لدولة الإمارات الشقيقة على الصُّعُد كافة.ويتصدر الإماراتيين قائمة أكثر مواطني دول مجلس التعاون الخليجي مشاركةً وتأهلاً حتى اليوم، وحصلوا على عدد من المراكز المتقدمة في منافسات (فردي مجاهيم) أول الألوان في منافسات المهرجان الذي انطلق الثلاثاء الماضي .// انتهى //19:32ت م0119