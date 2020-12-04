الرياض 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واسأعلنت لجنة التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل اليوم أسماء المتأهلين في التحكيم المبدئي لـ«شلفا ولي العهد» عن لون "المجاهيم".وسجل في المنافسة 23، شارك منهم 11 تأهلوا جميعهم، ومن المقرر أن تعرض المشاركات المتأهلة على لجنة التحكيم النهائي والجمهور بعد غدٍ الأحد، إذ شملت قائمة المتأهلين الـ11، 5 سعوديين، و6 مشاركين من دول الخليج.وجاءت أسماء المتأهلين على النحو التالي: سالم بن راشد بن علي المري، وسعود فهد بن بادي الصخابرة، وسعيد محسن حمد الفلاحي، وعامر سعد محمد المري، وعبدالهادي زريب راجس الدوسري، وعلي بن إبراهيم بن محمد التميمي، وعيسى سعيد حمد المرشودي، ومبارك مبخوت الشكل المنهالي، ومبخوت عبدالله ناجي المنهالي، ومحمد عوض ناجي المنهالي، ومحمد مبخوت ناجي المنهالي.// انتهى //19:45ت م0122