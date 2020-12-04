الرياض 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واسواصل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا اليوم تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، ويأتي هذا المعسكر في إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، وبدأت بتطبيق اللاعبين لمران الاستحواذ على الكرة، أعقبه مناورة على نصف مساحة الملعب بهدف الاستحواذ والتحول الدفاعي.يُذكر أن المنتخب يأتي في المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان المؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا، وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.// انتهى //19:46ت م0123