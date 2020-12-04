مسقط 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واسرحبت سلطنة عمان بالبيان الصادر من دولة الكويت حول النتائج الإيجابية لجهود المصالحة التي سبق أن قادها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ والجهود التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعكس حرص كافة الأطراف على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي بهدف الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق التضامن الدائم بين جميع الدول وبما فيه الخير والنماء والازدهار لجميع شعوب المنطقة.// انتهى //19:53ت م0125