عام / الولايات المتحدة تسجل 219,187 إصابة جديدة و 2,861 حالة وفاة بفيروس كورونا
الجمعة 1442/4/19 هـ الموافق 2020/12/04 م واس
واشنطن 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واس
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 ساعة الماضية 219,187 إصابة جديدة و 2,861 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد .
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 14,041,436 إصابة ، فيما بلغ مجموع الوفيات 275,386 حالة وفاة.
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