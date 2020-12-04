عمّان 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واسفاز فريق الحسين إربد على الأهلي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم على معلب القويسمة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 15 للدوري الأردني لكرة القدم.بهذه النتيجة، رفع الحسين إربد رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمّد رصيد الأهلي عند 8 نقاط في المركز الأخير.وفي المباراة الثانية، تعادل فريقا الفيصلي وسحاب بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب عمان الدولي، ليرفع الفيصلي رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس، ورفع سحاب رصيده إلى 14 نقطة في المركز العاشر.// انتهى //22:29ت م0137