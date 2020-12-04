سياسي / وزير الخارجية البحريني يلتقي بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني
الجمعة 1442/4/19 هـ الموافق 2020/12/04 م واس
المنامة 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واس
التقى وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ، وذلك على هامش فعاليات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر حوار المنامة.
وجرى خلال اللقاء تأكيد الجانبين على ترسيخ العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين و الحرص على دفع أطر التنسيق والتشاور بينهما ، بما يخدم المصالح المشتركة ، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
// انتهى //
22:53ت م
0139