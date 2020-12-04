المنامة 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واسالتقى وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ، وذلك على هامش فعاليات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر حوار المنامة.وجرى خلال اللقاء تأكيد الجانبين على ترسيخ العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين و الحرص على دفع أطر التنسيق والتشاور بينهما ، بما يخدم المصالح المشتركة ، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //22:53ت م0139