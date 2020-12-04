سياسي / اختتام الجولة الرابعة من محادثات صياغة الدستور السوري دون نتائج
الجمعة 1442/4/19 هـ الموافق 2020/12/04 م واس
جنيف 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واس
اختتمت اليوم في جنيف الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية المصغرة دون نتائج، سوى الاتفاق على موعد وبرنامج عمل الجولة الخامسة التي تعقد في 25 يناير القادم .
وقال المبعوث الدولي للأزمة في سوريا جير بيدرسون في مؤتمر صحفي: إن هناك حاجة للإرادة السياسية التوفيقية وبعض التنازلات للمضي قدما في العملية السياسية ، مشيراً إلى أن هذه الجولة شهدت مناقشات مطولة حول المبادئ الوطنية ، مثل الوحدة والسيادة والسلامة الإقليمية للأراضي السورية ، والهوية الوطنية ، وقضية اللاجئين السوريين وحق العودة .
وأوضح أنه رغم وجود أرضية مشتركة في بعض النقاط إلا أن هناك خلافات عميقة عند مناقشة تلك القضايا .
وأعرب بيدرسون عن الأسف وخيبة الأمل من عدم تقدم العملية السياسية بالسرعة التي يأملها ويتطلع إليها الشعب السوري لإنهاء معاناته ، وأعاد السبب إلى انعدام الثقة بين الأطراف السورية بعد 10 سنوات من الحرب ، وكذلك انعدام الثقة بين الأطراف الدولية .
الجدير بالذكر أن اللجنة الدستورية المصغرة مكونة من 45 شخصية سورية منتخبة من اللجنة الموسعة، تمثل بالتساوي الهيئة العليا للمفاوضات والنظام والمجتمع المدني .
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