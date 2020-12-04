النعيرية 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واساختتم مستشفى النعيرية العام فعاليات معرض صحة الطفل، التي استمرت يومين متتالين، واستقبلت نحو 120 زائراً من مختلف الأعمار، تعرفوا خلال زيارتهم على مفاهيم تثقيفية مختلفة في الجوانب الصحية.وركزت الفعاليات على التوعية بأهمية المحافظة على سلامة الفم والأسنان، ودور التغذية السليمة في المحافظة على صحة الطفل، إلى جانب بيان مخاطر السمنة وما تسببه من أمراض تضر الأطفال، وإيضاح أهمية غسيل الأيدي قبل تناول الأطعمة وبعدها، إلى جانب أركان خاصة بثقيف الأمهات، وحثهن على الرضاعة الطبيعية، التي تنعكس إيجابياً على صحة وبنية الطفل، وعدم الاعتماد على الرضاعة الصناعية.وأشار المدير التنفيذي لمستشفى النعيرية العام حمد القحطاني إلى فعاليات المعرض التي تأتي في إطار سلسلة من البرامج المعتمد تنفيذها، والمعنية بتعزيز الصحة لدى مختلف شرائح المجتمع، مؤكداً سعي إدارة المستشفى من خلال هذه البرامج إلى تقوية الجانب الوقائي والتوعوي مجتمعياً، لما لذلك من أهمية بالغة، منوهاً باعتماد الأسلوب الترفيهي في هذا المعرض الذي استهدف الطفل بصفة خاصة.يذكر أن إدارة المستشفى نفذت خلال مدد سابقة برامج توعوية متنوعة، من حيث المحتوى والفئات المستهدفة، على غرار برنامج التعريف بداء السكري وآخر يسلط الضوء على سرطان الثدي، وبرنامج لرعاية المسنين، ومثل ذلك للصحة النفسية.// انتهى //23:12ت م0141