القاهرة 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واسأدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي المجزرة الدموية البشعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني، مساء أمس باستهدافها مجمع تجاري جنوب مدينة الحديدة بعدد من قذائف الهاون، والذي أسفر عن مقتل عدد من عمال المجمع وجرح آخرين.وأكد العسومي فى بيان له اليوم أن ارتكاب ميليشيا الحوثي الانقلابية هذه الجريمة الإرهابية بعد ثلاثة أيام فقط من ارتكابها مجزرة دموية أخرى في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، والتي أدت إلى مقتل وإصابات العشرات من المدنيين الأبرياء، أغلبهم من النساء والأطفال، تعكس تحديها السافر واستخفافها الشديد بالأعراف والمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية.وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لحماية المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب اليمني، ووضع حد للانتهاكات الإنسانية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية، واستهدافها الدائم للمدنيين، وخروقاتها المستمرة لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، بموجب اتفاق ستوكهولم، وهو ما يعكس إصرار الميليشيا الانقلابية على تقويض الجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة سياسياً، ويؤكد استمرارها في تنفيذ أجندة النظام الإيراني التخريبية التي تهدف إلى نشر العنف والدمار والفوضى في المنطقة العربية.وأكد العسومي تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع الجمهورية اليمنية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للجرائم والأعمال الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية.// انتهى //23:24ت م0143