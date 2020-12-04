جدة 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واسأطلقت أمانة جدة أمس عدداً من المبادرات والأنشطة المجتمعية في المعرض الذي نظمته بالتعاون مع جمعية عيون جدة الخيرية، احتفاءً بمناسبة يوم التطوع السعودي والعالمي، بحضور وكيل الأمين لخدمة المجتمع المهندس عائض الزهراني، وبمشاركة 27 جهة حكومية وخيرية وفرق تطوعية، وذلك في مركز الصيرفي ميقا مول.وشاهد الحضور خلال الحفل المعد بهذه المناسبة عرضاً مرئياً يتناول أهمية وأهداف العمل التطوعي والجهات الحكومية والخاصة المشاركة بالأعمال التطوعية، في حين شهد ختام الحفل تكريم الفائزين بلقب أبطال التطوع، بعد اختيارهم من قبل الفرق التطوعية والجمعيات والدوائر الحكومية المشاركة.من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية المودة المهندس فيصل السمنودي، أن الجمعية مكَنت 128 متطوعاً من المشاركة في تقديم التطوع المتخصص والمجتمعي والتعاوني بمعدل 2829 ساعة تطوعية، معرباً عن شكر الجمعية لكل المتطوعين الذين قدموا خدماتهم التطوعية للجمعية، التي كان لها الأثر الواضح في دعم رسالة الجمعية لخدمة الأسرة ودعم استقرارها.وأشار السمنودي إلى تجاوز العمل التطوعي لمفهومه التقليدي، بوصفه مبادرة خيرية فحسب، بل أصبح توجهًا دوليًّا، يظهر الاهتمام به في المملكة جلياً بأن كان ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.يذكر أن يوم التطوع العالمي احتفالية عالمية سنوية تقام في 5 ديسمبر من كل عام حددتها الأمم المتحدة منذ عام 1985، يهدف إلى تقديم الشكر للمتطوعين على مجهوداتهم، إضافةً إلى زيادة وعي الجمهور حول مساهمتهم في المجتمع، وهو برنامج عالمي للسلام والتنمية ترعاه المنظمة الدولية.// انتهى //23:43ت م0146