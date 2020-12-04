‏ظهران الجنوب 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04ديسمبر 2020 م واس‏كثفت إدارة الكوارث والأزمات ببلدية محافظة ظهران الجنوب أعمالها الميدانية في مركز الغايل غرب المحافظة لإزالة مخلفات الأمطار التي شهدها المركز .وأبانت البلدية أنها تعمل بكامل طاقتها لنزح المياه المتجمعة وردم المستنقعات وتمهيد الطرق المغلقة وتنظيف القنوات والعبارات، إلى جانب مباشرتها لعدد من البلاغات، مهيبة بالجميع عند وجود ملاحظات أو شكاوى التواصل عبر الهاتف 940.// انتهى //23:45ت م0149