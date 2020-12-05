حائل 19 ربيع الثاني 1442هالموافق 4 ديسمبر 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل باسمه وباسم أهالي المنطقة الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على الرعاية الكريمة والاهتمام الكبير بالشباب والرياضة عموماً في وطننا الحبيب، ولرياضة السيارات على وجه الخصوص، ما أسهم في عودة رالي حائل الدولي لبطولة كأس العالم للراليات، ودعم شباب الوطن الذين ينظمون هذا الرالي الدولي ويواصلون من خلال لجانه التنظيمية تحقيق النجاح للمملكة، فيما يتعلق باستضافة المناسبات الدولية، ومنها مرحلتين من مراحل بطولة كأس العالم للراليات.جاء ذلك في تصريح صحفي لسموه بمناسبة قرب انطلاق "رالي حائل تويوتا الدولي 2020"، منوهاً سموه بجهود صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وجهود صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، مؤكداً أن عودة رالي حائل الدولي لروزنامة البطولات العالمية، دليل على أهمية الرالي وتميزه محلياً وإقليمياً ودولياً.ورحب سمو أمير حائل بضيوف المنطقة المشاركين في "رالي حائل تويوتا الدولي 2020"، مؤكداً أن المملكة تسعد باستضافة أبطال الراليات من مختلف دول العالم، وسط اهتمام وسائل الإعلام العالمية، منوهاً بما تمتاز به منطقة حائل، لاسيما فيما يتعلق بالتنوع الكبير الذي تحظى به تضاريسها، وجمال أجوائها، وكرم أهلها، متمنياً أن يقضي الجميع أوقاتاً سعيدة في المنطقة.وأشار سموه إلى جهود الفرق المختصة واللجان الطبية، التي تقدم عملاً نموذجياً يتواءم مع أزمة جائحة كورونا، التي روعي أن تطبق بشكلٍ دقيق الإجراءات والوقائية والاحترازية المعتمدة من الجهات المعنية، مشدداً سموه في ذات الوقت على أن صحة الإنسان تأتي أولاً، لافتاً الانتباه إلى أن هذا ديدن قيادتنا الرشيدة على الدوام، مؤكداً أنها أيدها الله قدوة للمسؤولين في اللجان التنظيمية للرالي، متطلعاً سموه إلى عمل أكبر وعلى نطاق أوسع في نسخ الرالي القادمة، بعودة الفعاليات المصاحبة للرالي بزخم أكبر وبتنوع أشمل يناسب فئات المجتمع كافة، ويرقى لتطلعاتهم وزوار الرالي من مختلف مناطق المملكة ومن دول مجلس التعاون الخليجي، وبقاقي دول العالم.// انتهى //00:01ت م0151