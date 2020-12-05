حائل 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واساحتفى مركز التأهيل الشامل بحائل ممثلاً في القسم النسائي بمقر المركز، أمس، باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.واشتملت الفعاليات التي أقيمت بهذه المناسبة على العديد من الفقرات المتنوعة، منها عرض مرئي لفيلم قصير عن مركز التأهيل ومايقوم به من أعمال، وما يقدمه للأشخاص ذوي الإعاقة من خدمات اجتماعية وطبية، وبرامج وأنشطة تحكي تفاصيل حياتهم اليومية، التي تمثل أنموذجاً في تحدي الإعاقة، وذلك بحضور بعض الجهات المشاركة، وبإشراف من رئيسة القسم النسائي هدى الجهني.وأوضحت إدارة المركز أنها دأبت بشكل سنوي على الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بحكم استهدافه رعاية وتأهيل هذه الفئة الغالية من المجتمع.// انتهى //00:15ت م0152