الأمم المتحدة 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واسأفاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأنه أحيط علماً بالبيان المشترك الصادر في 3 ديسمبر بشأن الوضع في ناغورنو كاراباخ، من قبل رؤساء وفود البلدان التي ترأسها مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.ورحب الأمين العام على لسان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دو جاريك، في مؤتمر صحفي اليوم، باستمرار الالتزام بوقف إطلاق النار وفقاً للبيان المشترك الصادر في 9 نوفمبر عن رئيس جمهورية أذربيجان، ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا، ورئيس الاتحاد الروسي.ودعا غوتيريش جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة تنفيذ التزاماتها، لا سيما فيما يتعلق بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.وأكد الأمين العام استعداد الأمم المتحدة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية في جميع المناطق المتضررة من النزاع، وتوسيع نطاق المساعدة الجارية في أرمينيا وأذربيجان، حسب الاقتضاء، داعياً جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة إلى التعاون الكامل مع كيانات الأمم المتحدة لضمان وصولها دون قيود".وحث أمين عام الأمم المتحدة كلا من أرمينيا وأذربيجان على "استئناف المفاوضات تحت رعاية الرؤساء الثلاثة المشاركين لمجموعة مينسك في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا) للتوصل إلى تسوية سلمية دائمة".وقال إنه "يشجع حكومتي أرمينيا وأذربيجان وشعبيهما على السير في طريق الحوار لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار الإقليمي".// انتهى //01:36ت م0154