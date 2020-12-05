نيويورك 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واسشارك معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم، في اجتماع المجموعة العربية على مستوى السفراء، الذي عقد عبر الاتصال المرئي بمشاركة المندوبين الدائمين للدول العربية لدى الأمم المتحدة.وجرى خلال الاجتماع مناقشة أبرز القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك، والتحديات السياسية الراهنة التي تواجه الدول العربية على الساحة الدولية.حضر الاجتماع مدير مكتب معالي مندوب المملكة، فيصل الحقباني.// انتهى //01:40ت م0156