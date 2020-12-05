القاهرة 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 4 ديسمبر 2020 م واسفاز منتخب السنغال لكرة السلة على نظيره المالي 80/ 78 اليوم في ثاني أيام بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين دون 18 عاما، التي تستضيفها مصر حتى التاسع من الشهر الجاري.وأنهى المنتخب السنغالي الشوط الأول لصالحه بنتيجة 45/ 35، واستطاع المنتخب المالي العودة في المباراة في الشوط الثاني ونجح في تقليص الفارق، لكن المنتخب السنغالي حسم الأمور في النهاية لصالحه بنتيجة 80/ 78.ويشارك في البطولة منتخبات مالي والسنغال وغينيا، ومصر المستضيفة، على مستوى الناشئين ، ومن المقرر ان يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في البطولة لكأس العالم لكرة السلة.//انتهى//02:42ت م0159