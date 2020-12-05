أكرا 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واسيتوجه يوم الاثنين القادم أكثر من 17 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع في غانا، لانتخاب رئيس للبلاد، و275 عضوًا في البرلمان.ويتنافس على الاستحقاقات الرئاسية في هذا البلد 12 مترشحا، بينهم الرئيس الحالي منتهي الولاية نانا أكوفو أدو، والرئيس السابق جون دراماني ماهاما، الذي حكم البلاد لولاية واحدة من 2012 إلى 2016.وقبل موعد الاقتراع، دعا الاتحاد الأوروبي من خلال سفيرته لدى أكرا، السلطات الغانية إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة .// انتهى //03:11ت م0160